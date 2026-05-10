Красноярцам рассказали, как правильно достать присосавшегося клеща

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как можно и нельзя доставать присосавшегося клеща.
Членистоногого не нужно резко выдёргивать: при рывке его голова может оторваться от туловища и опасное содержимое слюны попадёт в кровь человека.
Присосавшегося паразита лучше удалить в травмпункте, но если учреждения поблизости нет, можно выкрутить его самостоятельно — с помощью нитки, пинцета или специального клещеверта. Клеща нужно захватить у самой кожи и аккуратно вращать до полного удаления. Главное — не раздавить, а достать целиком.
Место присасывания нужно обработать йодом или спиртом, руки вымыть с мылом.
Паразита стоит сдать в лабораторию, предварительно поместив его в банку с влажной средой.