Красноярцам рассказали, как правильно достать присосавшегося клеща

Присосавшегося паразита лучше удалить в травмпункте, но если учреждения поблизости нет, можно выкрутить его самостоятельно — с помощью нитки, пинцета или специального клещеверта. Клеща нужно захватить у самой кожи и аккуратно вращать до полного удаления. Главное — не раздавить, а достать целиком.