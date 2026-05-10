Сенатор Мурог призвал сделать "Уроки мужества" частью воспитательной работы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Уроки мужества», проводимые в школах с участием ветеранов, нужно сделать частью системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения защитников Отечества, считает член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
Он напомнил, что в 2025 году такие встречи стали ключевым элементом федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». При этом Минпросвещения России акцентировало, что патриотическое воспитание — это «работа со смыслами», а не формальное выполнение плана, сказал Мурог.
«На мой взгляд имеет смысл закрепить на региональном уровне “карту ветеранов-спикеров” с их добровольным согласием и разработать единые методические модули для педагогов, чтобы каждая встреча была содержательной», — заключил он.