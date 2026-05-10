После праздничных мероприятий из Екатеринбурга вывезли почти 14 тонн мусора

После празднования Дня Победы в Екатеринбурге провели масштабную уборку городских территорий. В ночь на 10 мая службы благоустройства промыли и промели улицы, вывезли мусор с общественных пространств и направили отходы на утилизацию.
По данным департамента благоустройства, в этом году участники праздничных мероприятий оставили после себя меньше мусора, чем в предыдущие годы. Всего за ночь коммунальные службы вывезли на полигоны 13,8 тонны отходов. В ведомстве уточнили, что речь идёт об общем объёме мусора со всех общественных территорий города, включая площадки, расположенные вдали от центра.
Отдельные работы потребовались из-за последствий сильного ветра, который прошёл 9 мая. На общественных территориях были повреждены три дерева. Коммунальщики оперативно распилили и вывезли упавшие стволы и ветви.
В ночной уборке города задействовали 136 единиц техники и 141 дорожного рабочего. Работы продолжились и днём 10 мая: на улицах Екатеринбурга трудятся более 130 единиц техники и почти 400 рабочих.