После праздничных мероприятий из Екатеринбурга вывезли почти 14 тонн мусора

По данным департамента благоустройства, в этом году участники праздничных мероприятий оставили после себя меньше мусора, чем в предыдущие годы. Всего за ночь коммунальные службы вывезли на полигоны 13,8 тонны отходов. В ведомстве уточнили, что речь идёт об общем объёме мусора со всех общественных территорий города, включая площадки, расположенные вдали от центра.