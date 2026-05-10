Петербургские ученые создали наночастицы для поступления лекарств в кровь

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали наночастицы, которые обеспечат более медленное и дозированное поступление лекарства в кровь и снизят вероятность нежелательных реакций. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.
Эта разработка облегчит терапию пациентам с сердечно‑сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом, которые вынуждены принимать препараты на постоянной основе несколько раз в день. Созданные наночастицы состоят из гидроксиапатита — он входит в состав костей и зубов человека, поэтому имеет высокую биологическую совместимость.
К наночастицам гидроксиапатита можно присоединять другие молекулы. Благодаря этому есть возможность их использовать в системах для транспортировки лекарственных соединений в организме.
Ученые уже создали прототип системы доставки лекарств на основе наночастиц гидроксиапатита. Они провели эксперимент с помощью искусственного желудочно‑кишечного тракта, в который помещали систему, и наблюдали за скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и в заданных дозах.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.