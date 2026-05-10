Список вопросов и проблем, которые можно решить через «одно окно», увеличен в Беларуси

Минюст Беларуси сообщил, что 9 мая вступило в силу постановление правительства № 221 «Об административных процедурах», которое расширило полномочия популярной службы «одно окно». Увеличено число вопросов, проблем, административных процедур, которые можно решить через «одно окно» как при личном посещении, так и в электронном формате.
Количество административных процедур, которые с 9 мая осуществляются с использованием программного комплекса «одно окно», увеличено с 152 до 161, сообщает БелТА. В электронной форме через единый портал электронных услуг теперь можно решить не 480, а 592 административные процедуры.
Кроме того, установлен перечень документов или сведений, которые местные власти самостоятельно запрашивают при осуществлении административных процедур по заявлениям граждан. С 4 до 17 увеличено и число информационных ресурсов, где запрашивают сведения, что также сократит время ожидания ответов на запросы белорусов.
