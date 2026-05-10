В Москве школьники посетили центр НТИ университета им. Баумана

Ученики школы «Летово» в Москве побывали в центре НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана в ходе Недели науки. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
В программу экскурсии вошел мастер-класс «Суперконструкционные пластики: получение, изучение и переработка». Там ребятам показали процесс синтеза полиэфиримида. Также состоялся мастер-класс, где дети познакомились с методом вакуумной инфузии — передовой технологией, широко применяемой в авиационной и космической отраслях. Под руководством специалистов они самостоятельно изготовили углепластиковые хоккейные маски.
«Практико‑ориентированное обучение — это не дополнение к академическому образованию, а его неотъемлемая часть. Когда школьники посещают организации, где реально работают ученые, видят настоящий исследовательский процесс, это помогает осознать связь теории и практики и определить профессиональный выбор», — отметил директор центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана Давид Меликянц.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.