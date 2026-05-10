Эксперт рассказала, у работников каких сфер самый длинный ежегодный отпуск

В России педагогам предоставляется отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавтам — 45 дней. Эти категории граждан имеют самый длинный ежегодный отпуск. Об этом рассказала эксперт Татьяна Голубева.
— Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полета им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток, — отметила она.
По словам эксперта, военнослужащие, проходящие службу по контракту, также имеют увеличенную продолжительность отпуска: при выслуге менее 10 лет — 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже свыше 20 лет — 45 суток, передает ТАСС.
