Стало известно, в какой стране Европы россияне любят больше всего отдыхать

АТОР: Италия стала самой популярной страной Европы для путешествий среди россиян.

Источник: Комсомольская правда

Италия стала самым популярным европейским направлением для путешествий среди российских туристов. Многие граждане страны на майские праздники отправились именно туда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что итальянское направление лидирует уже несколько лет подряд, страна востребована круглый год. Однако весной интерес к ней особенно высок благодаря мягкому климату.

«В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10−20% ежегодно», — уточнили в АТОР.

Среди наиболее популярных у россиян итальянских населенных пунктов — это Милан, Венеция, Флоренция, Неаполь, Тоскана и Лигурия. Также граждане часто ездят на Амальфитанское побережье, озеро Комо и Сицилию. Помимо этого, туристы активно выбирают комбинированные туры. То есть они вылетают в Италию, а после отправляются гулять еще по нескольким государствам Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщал, что в текущем году зимние праздники будут не такими длительными, как в прошлом сезоне. В следующий раз россиянам стоит ждать рекордных каникул аж в 2031 году.

