Стало известно, в какой стране Европы россияне любят больше всего отдыхать

Италия стала самым популярным европейским направлением для путешествий среди российских туристов. Многие граждане страны на майские праздники отправились именно туда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации отметили, что итальянское направление лидирует уже несколько лет подряд, страна востребована круглый год. Однако весной интерес к ней особенно высок благодаря мягкому климату.
«В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10−20% ежегодно», — уточнили в АТОР.
Среди наиболее популярных у россиян итальянских населенных пунктов — это Милан, Венеция, Флоренция, Неаполь, Тоскана и Лигурия. Также граждане часто ездят на Амальфитанское побережье, озеро Комо и Сицилию. Помимо этого, туристы активно выбирают комбинированные туры. То есть они вылетают в Италию, а после отправляются гулять еще по нескольким государствам Евросоюза.
