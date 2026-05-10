В Губкине Белгородской области стартовал проект «Детский туризм»

Губернаторский проект «Детский туризм» стартовал в городе Губкине Белгородской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Первыми участниками стали школьники из поселка Майского. Они посетили музей истории КМА, где познакомились с этапами освоения месторождения и рассмотрели уникальные экспонаты Лебединского горно-обогатительного комбината и предприятия «КМАруда». Также они побывали в Школе креативных индустрий, где были организованы мастер-классы.
Следующей точкой маршрута стала экскурсия на градообразующее предприятие «КМАруда». Детям рассказали о горняцких специальностях, о технологии добычи руды закрытым способом и о том, почему профессия проходчика остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых. В завершение школьники посетили молодежный центр «Россия».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.