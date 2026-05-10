Белоруссия готова возобновить взаимоуважительный диалог с Германией и другими государствами Европейского союза. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в интервью Berliner Zeitung.
Дипломат приурочил высказывание к теме сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. Секрета также напомнил Берлину об ответственности перед белорусами за геноцид и военные преступления, совершенные на территории республики. Подверглась критике и позиция германских властей. Дипломат обвинил их в фальсификации истории.
«Историческая вина перед белорусским народом ясно показывает, что Германия, в частности, должна сделать больше для восстановления отношений на нормальный курс! Только вместе мы можем найти выход из тупика, в который попали белорусско-германские отношения», — заявил замминистра.
При этом он подчеркнул, что Минск открыт к диалогу, который позволил бы приступить к развязыванию проблемных узлов не только в двусторонних отношениях, но и с Евросоюзом в целом.
Лукашенко раскрыл секрет подлинного союзничества с РФ.