Силовики ДФО провели хоккейный турнир в память о герое-фронтовике

В преддверии Дня Победы на ледовой площадке «Платинум Арена» в Хабаровске прошел турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти человека, чья биография сама по себе — готовая книга. Павел Яковлевич Грищенко, Герой Советского Союза, Почетный житель Хабаровска, воевавший под Сталинградом и дошедший до Берлина, после войны стал прокурором краевой столицы, а затем начальником следственного отдела УВД. В память о нем на лед вышли те, кто сегодня носит погоны и продолжает его дело.