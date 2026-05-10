Силовики ДФО провели хоккейный турнир в память о герое-фронтовике

В преддверии Дня Победы на ледовой площадке «Платинум Арена» в Хабаровске прошел турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти человека, чья биография сама по себе — готовая книга. Павел Яковлевич Грищенко, Герой Советского Союза, Почетный житель Хабаровска, воевавший под Сталинградом и дошедший до Берлина, после войны стал прокурором краевой столицы, а затем начальником следственного отдела УВД. В память о нем на лед вышли те, кто сегодня носит погоны и продолжает его дело.
Организаторами турнира выступили Правительство края, хоккейный клуб «Амур» и Офицерская хоккейная лига. На лед вышли пять команд, представляющих силовые ведомства Дальнего Востока: сборные прокуратур ДФО, УМВД России по Хабаровскому краю, Росгвардии, МЧС и воинской части № 70822. Борьба с первых минут пошла по-настоящему бескомпромиссная — никаких скидок на статус и звания.
Открыл турнир прокурор Хабаровского края Виталий Степанов, пожелавший участникам честной борьбы и воли к победе. А самым трогательным моментом церемонии стало вбрасывание шайбы. Право на него предоставили дочери героя — Галине Павловне Грищенко. Для нее этот турнир — не просто спортивное событие, а еще одно напоминание о том, что память об отце жива.
По итогам соревнований победу одержала команда «Динамо». Второе место заняла «Росгвардия», бронза досталась «ПХК ДФО». Завершился турнир торжественной церемонией награждения, но главный итог этих соревнований — не кубки и медали, а то, что память о Павле Грищенко, ушедшем из жизни еще в 1997 году, снова собрала полные трибуны и вывела на лед людей, для которых честь — не просто слово.
Павел Яковлевич прошел Сталинград, освобождал Прагу, брал Берлин, а затем четверть века служил закону. Его награды военного времени — орден Отечественной войны, медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией» — дополнились в мирное время званиями «Заслуженный юрист РСФСР» и «Заслуженный работник МВД СССР». И теперь, когда на льду «Платинум Арены» сходятся команды силовиков, это лучшая дань уважения человеку, который и на фронте, и в мирной жизни оставался офицером до конца.