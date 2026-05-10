В Брянске состоялся бизнес-нетворкинг для предпринимателей

Участниками стали предприниматели Брянска и области. Спикером выступил опытный предприниматель, основатель бренда закусочных «Шавелла» и автора концепции кофейни «Щебетун» Антон Халяев. Участники разобрали реальные кейсы брендов и освоили стратегии адаптации бизнеса в сложных экономических условиях. Кроме того, они узнали, как избежать типичных ошибок предпринимателей, а также завели полезные знакомства и обменялись опытом.