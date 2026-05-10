В Брянске состоялся бизнес-нетворкинг для предпринимателей

Бизнес-нетворкинг «Критерии успешного бренда: опыт “Щебетуна” и “Шавеллы”» прошел 30 апреля в Брянске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.
Участниками стали предприниматели Брянска и области. Спикером выступил опытный предприниматель, основатель бренда закусочных «Шавелла» и автора концепции кофейни «Щебетун» Антон Халяев. Участники разобрали реальные кейсы брендов и освоили стратегии адаптации бизнеса в сложных экономических условиях. Кроме того, они узнали, как избежать типичных ошибок предпринимателей, а также завели полезные знакомства и обменялись опытом.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.