Полицейские ЕАО поздравили 102-летнюю труженицу тыла с Днем Победы

В преддверии Дня Победы в Еврейской автономной области прошла трогательная церемония, главной героиней которой стала Анна Иосифовна Цымбал — труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны и бывшая сотрудница органов внутренних дел. Поздравить ее пришли те, кто сегодня носит погоны и продолжает дело, которому она посвятила годы жизни.
К Анне Иосифовне приехала целая делегация: заместитель начальника УМВД России по ЕАО Наталья Дружинина, председатель совета ветеранов органов внутренних дел Павел Малышев, начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по ЕАО Владимир Перкун, а также сотрудники полиции, росгвардейцы и ученики правоохранительных классов. Гости вручили ветерану букеты и подарки, но главное, что они привезли с собой, — это искренняя благодарность, которую невозможно измерить ни цветами, ни сувенирами.
Участники церемонии поблагодарили Анну Иосифовну за мужество и героизм, проявленные в годы войны, и пожелали ей крепкого здоровья, бодрости и сил на многие годы. А затем перед ее домом развернулось настоящее торжество: полицейские, росгвардейцы и кадеты прошли торжественным маршем во главе со знаменной группой, отдавая дань уважения женщине, которая в тылу ковала Победу наравне с теми, кто был на передовой.
Такие встречи давно стали традицией для полицейских Еврейской автономии, и каждый год они приезжают к Анне Цымбал, чтобы еще раз сказать спасибо. Потому что есть вещи, которые не теряют смысла со временем. И одна из них — благодарность поколению победителей, которое уходит, но не должно быть забыто.