Пролет самолетов АН-2 над Волгоградом на параде 9 мая показали на видео

Военный парад на День Победы в Волгограде 9 мая 2026 года завершился при поддержке авиации. Над центром города-героя пролетели три самолета АН-2, из которых рассыпали листовки «Мы победили!» и расцвечивали небо в цвета триколора. Члены авиаклуба «Юный Ястреб» показали на видео, как это было.
На кадрах видео под песню «День Победы» видно Волгоград с высоты полета. Внизу — Волга, Центральная набережная, Главпочтамт, парадные расчеты на площади Павших Борцов. Также в кадре — радость тех, кто разбрасывал победные листовки над городом-героем.
После парада в Волгограде 9 мая сиял Свет Победы на Мамаевом кургане, были салют и два фейерверка. В выходные 10−11 мая праздник на День Победы продолжится на Центральной набережной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Парад Победы 9 мая 2026 в Волгограде: фоторепортаж, видео.
Куда сходить на 9 мая 2026 в Волгограде: программа на 10−11 мая.