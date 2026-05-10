Два десятка пьяных водителей остановили хабаровские инспекторы ГАИ 9 мая

Праздничный день 9 Мая на дорогах Хабаровского края обошелся без громких трагедий, но статистика все равно заставляет задуматься. Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. Два из них — столкновения машин, забравшие четверых пострадавших, еще одно ДТП — опрокидывание автомобиля, где травмы получил один человек.
Всего за сутки в крае выявили 443 нарушения правил дорожного движения. 20 водителей сели за руль в состоянии опьянения, причем семерых из них поймали прямо в Хабаровске. Для кого-то из них это обернется штрафом и лишением прав, а кому-то, при наличии повторного эпизода, грозит уже уголовная статья.
14 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, из них шестеро — в краевой столице. Сами пешеходы тоже отличились: шестеро нарушили правила перехода дороги. Отдельная строка сводки — 32 водителя без прав или уже лишенные их, причем ровно половину из них остановили в Хабаровске.
Праздничный день закончился без смертельных аварий, и это, пожалуй, главный итог. Но 20 пьяных за рулем в День Победы — цифра, которая говорит сама за себя. Каждый из них рисковал не только своей жизнью, но и жизнями тех, кто просто возвращался домой после салюта. И хорошо, что в этот раз обошлось без непоправимого.