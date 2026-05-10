Малоизвестные факты о грозной «Катюше»

Прежде всего, они отличались калибром. У «Андрюши» ракеты были в два раза больше, чем у «Катюши» — аж 300 мм. Но при этом самих ракет у БМ-31 было меньше, летели они на меньшее расстояние, при этом оказывали более сильное огневое воздействие. По-другому выглядела и конструкция пусковой установки. Если у «Катюши» это были направляющие балки, то у «Андрюши» — соты, которые надёжно удерживали ракеты и обеспечивали более точную траекторию полёта при запуске. Ну и, конечно, отличались шасси. Из-за большого веса БМ-31 ставилась в основном на лендлизовские «Студебеккеры», в то время как «Катюша», могла размещаться на советских ЗИС-6 и «полуторках». Несмотря на существующее мужское прозвище тяжёлой системы, многие в войсках «Андрюшу» называли так же как и БМ-13 — «Катюшей».