Малоизвестные факты о грозной «Катюше»

Реактивные установки БМ-13, известные в народе под ласковым женским именем «Катюша», в серийном варианте впервые были изготовлены в Воронеже на машиностроительном заводе им. Коминтерна.
Об интересных фактах создания грозного оружия накануне Дня Победы «АиФ-Воронеж» рассказал краевед Андрей Борзенко.
За день до войны.
— Андрей, как получилось, что вы занялись изучением «Катюш»?
— Темой Великой Отечественной войны я интересуюсь с детства. Но более детальным и предметным исследованием этих событий я начал заниматься, когда стал экскурсоводом. Я сделал несколько маршрутов под названием «Воронеж — Город воинской славы», на которых рассказываю, в том числе, и об этом оружии. Ну, а поскольку город также является родиной «Катюш», то, конечно, захотелось изучить эту тему подробнее. Тем более что я живу неподалёку от бывшего завода им. Коминтерна, на котором творилась история.
— Правда, что ещё до войны удалось разработать образцы реактивных систем залпового огня БМ-8 и БМ-13, названные «Катюшей» и ставшие основным вооружением гвардейских миномётных частей в 1941—1945 годах?
— Да, можно с уверенностью сказать, что эта машина родилась ещё до начала Великой Отечественной войны. Доподлинно известно, что работа по подготовке серийного выпуска БМ-13 началась в феврале 1941 года. Чертежи из РНИИ (Реактивного научно-исследовательского института), в стенах которого была спроектирована легендарная БМ-13, не только тщательно изучались, но ещё и дорабатывались.
На воронежском заводе было внедрено два рацпредложения: появились двутавровые направляющие балки — это повысило прочность конструкции, а в кабину перенесли пусковой пульт, что ускорило боевую работу и увеличило мобильность установки. В первоначальном варианте пульт выносился на 25 метров: боец разматывал провод, укрывался и только затем производил пуск. Даже при отличной сноровке это занимало не меньше пяти минут драгоценного времени. Получается, что уже в это время создавалась именно та машина, которая была необходима войскам. Но ещё до запуска БМ-13 в серийное производство, машина была официально принята на вооружение, и случилось это ровно за день до нападения Германии — 21 июня 1941 года, то есть 85 лет назад.
Сделали невозможное.
— Известно, что после залпов «Катюш» противник нёс значительные потери, но ещё более значительным было моральное потрясение попавших под огонь солдат и офицеров вермахта. Как удалось создать такое необычное оружие?
— Появление такой машины стало возможным благодаря работе целого ряда конструкторов и инженеров. Здесь, наверное, как нельзя лучше подходит выражение «всё гениальное — просто». Ведь за основу был взят уже существующий реактивный авиационный снаряд, который необходимо было доработать и изобрести к нему пусковую установку. Куда сложнее был вопрос с массовым выпуском, для которого требовалось специальное оборудование.
Выбор на Воронеж пал не случайно. На заводе им. Коминтерна имелись станки необходимой длины для изготовления направляющих балок. Речь идёт о станках английской фирмы «Бутлер», но их ещё предстояло усилить и доработать. И воронежцы сделали невозможное: за пять дней подготовили новые рабочие места. Завод перешёл на двухсменный режим. И начало серийного производства этой машины можно считать отдельным подвигом рабочих. По воспоминаниям ветеранов, чтобы не уснуть, рабочие обливались холодной водой прямо во время смены. Кто-то ночевал в компрессорной, сменяясь у станков. Лучшим токарям обед приносили прямо в цех. У станка ставили фанерную перегородку, а за ней — стол с белой скатертью…
До эвакуации воронежский завод успел выпустить более 300 «Катюш», которые вошли в первые батареи реактивных минометов РККА. Важно понимать, что после эвакуации завода в Свердловскую область именно опыт воронежских специалистов позволил в кратчайшие сроки развернуть выпуск грозного оружия на новом месте.
— Расскажите о сражениях, в которых особенно отличились «Катюши»…
— Пожалуй, прежде всего, нужно отметить роль «Катюш» при обороне Москвы. Ведь в то сложнейшее время мы мало чем могли противопоставить силе и мощи вермахта. В этот момент БМ-13 стала настоящим спасением для наших войск. Она позволяла срывать атаки и замедлять продвижение немецких частей.
Большую роль «Катюши» сыграли также в Сталинградской битве. Известно, что операция «Уран» в 1942 году началась с почти полуторачасовой артподготовки, которую выполняли установки. Они пробили вражескую оборону на всю глубину, чем обеспечили успех продвижения наших войск. «Катюши» также отличились в битве на Курской дуге. В ней приняло участие более 800 боевых машин. Ну, и как финал — успешное применение «Катюш» при штурме Берлина в 1945 году.
— А чем отличался последователь «Катюши» «Андрюша»?
— Не многие знают, что у нашей «Катюши» был младший брат «Андрюша» — это официальное название БМ-31, более тяжёлая и мощная версия установки. На поле боя эта машина показалась менее чем за год до окончания войны, и такой известности и популярности как БМ-13 не получила. Хоть и работали обе установки по схожему принципу, но были очень разными по характеристикам.
Прежде всего, они отличались калибром. У «Андрюши» ракеты были в два раза больше, чем у «Катюши» — аж 300 мм. Но при этом самих ракет у БМ-31 было меньше, летели они на меньшее расстояние, при этом оказывали более сильное огневое воздействие. По-другому выглядела и конструкция пусковой установки. Если у «Катюши» это были направляющие балки, то у «Андрюши» — соты, которые надёжно удерживали ракеты и обеспечивали более точную траекторию полёта при запуске. Ну и, конечно, отличались шасси. Из-за большого веса БМ-31 ставилась в основном на лендлизовские «Студебеккеры», в то время как «Катюша», могла размещаться на советских ЗИС-6 и «полуторках». Несмотря на существующее мужское прозвище тяжёлой системы, многие в войсках «Андрюшу» называли так же как и БМ-13 — «Катюшей».
В честь песни.
— Какие интересные сведения о БМ-13 поразили лично вас?
— Меня поразил тот факт, что «Катюши» активно применялись не только на суше, но и на воде. Они устанавливались на бронекатерах, боевых кораблях, а также на различных речных и морских судах. Был даже специально разработан корабельный вариант установки БМ-13, который успешно применялся в боях. К примеру, в августе 1943 года на Азовском море произошёл бой двух вооружённых «Катюшами» бронекатеров с тремя немецкими баржами и четырьмя катерами. Применив реактивные снаряды, бронекатера потопили две баржи и подожгли один катер.
В наши дни специалисты продолжают открывать новые факты о БМ-13. Например, в Челябинске в прошлом году рассекретили папку с документами ВКП (б), в которых говорилось о налаживании выпуска БМ-13 на заводе им. Колющенко совместно с московским заводом «Компрессор». До этого считалось, что установки выпускались только московским заводом. Уверен, что в будущем откроется ещё немало интересного об этом оружии, которое мы заслуженно называем символом Победы.
— И всё же интересно: почему такая грозная боевая машина получала ласковое название «Катюша»?
— Однозначно прозвище установке БМ-13 дали по песне Исаковского «Катюша», которая стала популярной ещё до войны. А вот почему — об этом существует несколько версий, которые логично дополняют друг друга. Например, считается, что бойцы проводили аналогию со строками песни «выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой», так как установку действительно нужно было выгонять на возвышенную открытую местность, чтобы произвести залп. А далее следовала строка «выходила — песню заводила», как и установка, которая выходила на позицию и «заводила» свою смертоносную для врага песню.
Кроме того, когда бойцы видели, как установка производит залп, они радовались и кричали: «Вот это песня!» Ну, а песня тогда была на устах у всех одна — «Катюша». Также повлияло и секретное клеймо в виде буквы «К» на первых установках, которое обозначало продукцию воронежского завода им. Коминтерна.
Есть ещё один малоизвестный факт про историю с песней и установкой. На Калининском фронте в 1941 году, в перерывах между боями, наш удалой гармонист громко играл на гармони и пел «Катюшу», сидя в окопе, да так славно, что даже немцы заслушивались. Потом этого бойца во время боя тяжело ранило, и его эвакуировали в госпиталь. Красноармейцы были расстроены, так как гармонист подбадривал их своими песнями. А когда к фронту подошли БМ-13 и ударили по немцам, наши бойцы кричали вслед летящим ракетам: «Теперь Катюша для вас будет звучать вот так!» Так и привязалось это прозвище к установке. Ну, и к тому же слова «установка», «машина», «артиллерия» — женского рода, так что женское прозвище само напрашивалось.