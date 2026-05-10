В Костроме учителя агротехклассов из трех городов повысят квалификацию

Занятия состоятся с 18 мая по 28 октября.

Источник: Национальные проекты России

Педагоги агротехклассов из Костромы, Иваново и Ярославля пройдут повышение квалификации. Занятия состоятся с 18 мая по 28 октября в Костроме по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.

Обучение проведут по программе «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов». Она включает 144 академических часа глубоких знаний в области технологий и лучших практик в сельском хозяйстве, государственной политики в сфере образования.

Часть занятий пройдет в дистанционном формате на образовательной платформе Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. Очный модуль «Современное агропроизводство» будут вести преподаватели Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Участники увидят новейшие агротехнологии, лаборатории и оборудование академии, а также обменяются опытом.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.