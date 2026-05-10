Парк «Швейцария стал одной из главных площадок празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Концерт военных песен на его сцене открыли приглашённые гости — знаменитая московская рок-группа “Ва-Банкъ” и её солист Александр Ф Скляр.
Пока музыканты репетировали на сцене, на центральной площади парка все желающие могли угоститься солдатской кашей и согреться стаканом крепкого чая.
Ведущим концерта стал «золотой голос Нижнего “Александр Фирстов, поздравивший всех с днём Великой Победы. Зрители мгновенно заполнили площадь перед главным входом в парк и аплодисментами приветствовали исполнителей. А Александр Ф Скляр признался, что для него стало традицией в любую погоду встречать День Победы на сцене парка “Швейцария”. И действительно, он который год подряд приезжает в Нижний на концерт 9 мая.
На этот раз солнце щедро согрело и музыкантов и зрителей. Первой в этот вечер прозвучала песня «Привет морскому ветру» из альбома «Боцман и бродяга». Зрители подпевали и танцевали прямо у сцены.
Очень тепло встретили песню Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю». Исполнил певец и самые любимые зрителями военные песни от суровой «На безымянной высоте» до нежной и романтичной «Тёмной ночи» — под неё немного смущаясь танцевали пары. С восторгом встречали задорную песню «Одессит Мишка» из репертуара Леонида Утёсова. А певец снова и снова посвящал своё выступление Одессе и подвигам одесситов и защитников Одессы, не забывая в каждую из песен при малейшей возможности вставлять и строчку про Нижний Новгород — как благодарность зрителям.
По традиции, исполнил Александр Ф Скляр песню «И снова май месяц», без которой не обходится ни одно его выступление в нашем городе. Артист благодарил природу за отличную погоду, а зрителей — за тёплый приём, а они скандировали: «Эльдорадо!», и, конечно, он не отказал в просьбе спеть эту самую популярную песню своего коллектива. Так что «Голубой Эльдорадо» пели уже всей площадью — этой песней «Ва-Банкъ» завершил своё выступление в Нижнем.