Жители Сертолово приняли съемки фильма за работу ПВО

О грохоте и свечении в небе над Сертолово изданию рассказал местный житель. По его словам, около двух часов ночи что-то гремело, а в небе насчитали три вспышки.
«Народ очень испугался. Подумали — ПВО, но нам говорят, что снимали кино “Василий Тёркин”. Хотелось бы узнать правду», — рассказал очевидец.
Режиссер Карен Геворкян подтвердил «Фонтанке», что Ленинградская область вновь стала съемочной площадкой. С 7 на 8 мая в Сертолово снимали финальный эпизод картины, работа над которой ведется с 2019 года.