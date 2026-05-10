Как День матери в США стал праздником скидок: история создательницы, которая возненавидела своё детище

Если в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, то в Америке каждое второе воскресенье мая торговые центры переживают настоящее безумие: миллионы людей штурмуют цветочные магазины и покупают открытки со скидками. День матери в США давно превратился в коммерческий марафон, который приносит розничной торговле миллиардные прибыли. Парадокс, но женщина, которая придумала этот праздник более ста лет назад, к концу жизни возненавидела его и даже устраивала протесты против собственного детища.