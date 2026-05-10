На Кубани международный турнир по кибербезопасности собрал 1280 команд

Участниками международного турнира по кибербезопасности KubSTU CTF стали 1280 команд из 51 страны. Он проходил 1−2 мая в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации и связи региона.
Соревнования проводились в студенческой, школьной и смешанной категориях. В течение 36 часов участники решали задачи по различным направлениям кибербезопасности. Подготовку и проведение турнира обеспечила команда Кубанского государственного технологического университета. Они разработали задания, обеспечили техническое и информационное сопровождение участников, а также стабильную работу платформы.
«Турниры помогают отточить навыки командной работы и решения нестандартных задач в условиях, максимально приближенных к реальным угрозам. Важно, что крупные технологические компании внимательно отслеживают успехи участников, и, зачастую, именно такие турниры помогают талантливым ребятам найти будущего работодателя», — подчеркнул руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
