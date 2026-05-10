МЧС ежедневно проводит рейды на островах Хабаровска

Теплая и ветреная погода, установившаяся в Хабаровском крае, не только радует горожан, но и держит в напряжении пожарных. Риск возгораний сухой травы остается предельно высоким, а любая человеческая небрежность — от брошенного окурка до оставленного без присмотра костра — способна обернуться масштабным пожаром. Поэтому профилактическая работа МЧС не прекращается ни на день, и особенно пристальное внимание сейчас приковано к островным территориям краевой столицы.
На островах Хабаровска межведомственные патрульные группы работают ежедневно. Здесь достаточно заброшенных участков, марей и огромных площадей, покрытых прошлогодней травой, — одна искра способна пустить огонь на километры. Мобильные группы спасателей и пожарных МЧС России уже почти месяц несут круглосуточное дежурство на островных территориях, совмещая мониторинг пожароопасной обстановки с профилактическими беседами.
Дачникам настойчиво напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности: очищать свои участки и прилегающую территорию от горючего мусора и растительных остатков, защищать постройки от возможного перехода огня с соседних наделов. Но, как показывает практика, находятся и те, кто пренебрегает элементарными правилами. Сжигание травы в проржавевших бочках, брошенная спичка, незатушенный окурок — все это уже не раз приводило к серьезным палам. Не меньше внимания уделяется рыбакам и отдыхающим, чья беспечность тоже способна обернуться бедой.
К тем, кого удается установить по горячим следам, применяются меры административного воздействия. Штраф для граждан составляет от десяти до двадцати тысяч рублей. Если же по чьей-то вине пострадало чужое имущество или причинен вред здоровью человека, суммы взлетают до пятидесяти тысяч, а при значительном ущербе наступает уже уголовная ответственность.
В двенадцати муниципальных образованиях края продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом — любые огневые работы, разведение костров, розжиг мангалов и сжигание травы и мусора, даже в емкостях.