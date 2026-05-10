МЧС ежедневно проводит рейды на островах Хабаровска

Дачникам настойчиво напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности: очищать свои участки и прилегающую территорию от горючего мусора и растительных остатков, защищать постройки от возможного перехода огня с соседних наделов. Но, как показывает практика, находятся и те, кто пренебрегает элементарными правилами. Сжигание травы в проржавевших бочках, брошенная спичка, незатушенный окурок — все это уже не раз приводило к серьезным палам. Не меньше внимания уделяется рыбакам и отдыхающим, чья беспечность тоже способна обернуться бедой.