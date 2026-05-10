В Бауманке обсудили методы экологического мониторинга

Круглый стол на тему «Экологический мониторинг и исследование антропогенных воздействий на окружающую среду» состоялся 22 апреля в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Участники затронули широкий спектр вопросов — от международного научно-образовательного сотрудничества в области климата и экологии до прикладных технологий мониторинга акваторий. Среди ключевых тем были возможности спутникового мониторинга морских акваторий, применение спутникового «Интернета вещей» для экологических задач, а также использование беспилотных авиационных систем и автономных подводных роботов для наблюдения за состоянием водной среды.
Отдельное внимание было уделено методам дистанционного зондирования Земли, их роли в контроле морской обстановки и мониторинге чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С докладами выступили в том числе представители главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС России, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и других учреждений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.