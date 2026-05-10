Иран жестко отреагировал на рождение ребенка у пресс-секретаря Белого дома

Поводом послужило заявление Ливитт о том, что 7 мая она стала матерью. Пресс-секретарь родила дочь. В своем сообщении она также рассказала о первых днях материнства и поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время беременности.
Иранское дипведомство отреагировало на новость довольно жестко. Тегеран решил освежить в памяти американцев, что те в ответе за убийство иранских школьниц.
«Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — указано в публикации посольства.
Напомним, 28 февраля при атаке США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли более 150 учениц. Кроме того, под удар попали и 14 педагогов. Все они не выжили.