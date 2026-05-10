В Волгограде приурочат челлендж ко Дню детского телефона доверия

Международный день детского телефона доверия отмечается ежегодно 17 мая. В Волгограде уже в первый рабочий вторник послепраздничной недели стартуют события, приуроченные к этой дате.
В школах проведут тестирование детей на тему «Лето в БЕЗопасности». Челлендж с номером 8−800−2000−122 — номером телефона детского доверия — пройдёт онлайн: в него включат создание короткого видеоролика по той же теме в разных локациях. Самые яркие работы разместят на региональной интернет-площадке.
Уличные акции состоятся 14 мая.
На Аллее Героев и у кинотеатра «Авангард», на площадях города и области с 11.00 −12.00 будут раздавать визитки с номерами 8−800−2000−122 и коротким номером 124, на который можно позвонить с мобильного телефона. По ним дети и подростки смогут позвонить и обратиться за помощью в случае необходимости. Эти же номера разместят на окнах образовательных учреждений и автобусов.
Беседы со взрослыми проведут в родительских чатах.
