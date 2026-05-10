Красноярец обнаружил выброшенные на помойку свиные головы (видео)

Житель Красноярска нашел выброшенные в районе мусорной площадки свиные головы.
Читатель Newslab рассказал, что проходил мимо мусорной площадки, которая находится в районе здания по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 88 г, стр. 4. Там, рядом с гаражным массивом, находится мусорная площадка. Дорожкой, проходящей вдоль нее, пользуются жители этого района.
Рядом с площадкой мужчина обнаружил несколько выброшенных свиных голов. Это является нарушением санитарного законодательства — отходы животноводства, в том числе мясные, требуют специальной утилизации.
Мужчина предположил, что свиные головы принесли с расположенного рядом рынка. Буквально в нескольких десятках метров находится «рынок на нефтебазе». Местные власти давно пытаются избавиться от него, но торговля все равно продолжается.