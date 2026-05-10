Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров уличил власти Франции в лицемерии из-за преследования соцсети Маска

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с неожиданной защитой в адрес владельца соцсети X. По его мнению, прокуратура Франции атакует Илона Маска за те самые правонарушения, которые систематически совершает сама.

«Французское правительство в панике. Они знают, что серьёзные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом», — считает предприниматель.

По словам Дурова, французские власти активно собирают персональные данные людей незаконным способом, нарушают тайну электронной переписки и обрабатывают приватную информацию без должной защиты.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушения DSA. Среди претензий были вводящие в заблуждение элементы, связанные с синей галочкой, недостаточная прозрачность рекламы и проблемы с предоставлением исследователям доступа к данным платформы. Ранее за X вступился и госсекретарь США Марко Рубио. Он назвал штраф Еврокомиссии против соцсети атакой на американский народ и цифровые ресурсы страны. Рубио заявил, что «дни цензурирования американцев в сети окончены».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше