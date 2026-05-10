Все дело в бледной коже

Интересное, но пока не до конца объясненное открытие сделали генетики Гарвардского университета (США). Семь лет они изучали 16 тысяч образцов ДНК человека, большая часть которых получена из костей наших предков, живших на территории современных Европы и Ближнего Востока.

Прежде считалось, что естественный отбор сильнее воздействовал на людей, занимающихся охотой и собирательством. Выживал и оставлял потомство сильнейший — тот, кто был способен добыть пищу себе и своей семье. А 10−12 тысяч лет назад начался переход к земледелию и животноводству. Сельское хозяйство намного производительней — и слабые члены первобытного общества получили излишки пищи, а с ними — и шанс на выживание.

Но гарвардские исследователи выяснили, что эволюционная теория Дарвина по-прежнему актуальна. Причем естественный отбор даже усилился. Если у охотников и собирателей под его воздействием изменился 21 ген, то в течение последних 10 тысяч лет — 479! Только полезными стали другие признаки. В условиях скученности населения, при постоянном контакте с животными и частом употреблении молока лучше выживали люди с врожденной невосприимчивостью к инфекциям и способностью переваривать молочный сахар лактозу. Но было обнаружено и кое-что неожиданное.

Например, что естественный отбор поддерживает рыжеволосых! Их по-прежнему сравнительно немного — всего 1−2 процента, но последние 4 тысячи лет этот показатель неуклонно растет.

В чем же конкурентное биологическое преимущество рыжих? Для ученых это пока загадка.

Согласно одной из теорий, дело в бледной пигментации кожи. В ней под воздействием солнечных лучей вырабатывается больше жизненно важного витамина D, отвечающего, помимо прочего, за крепость костей и силу иммунитета. В северных широтах, где зимой солнце показывается редко, эта особенность может оказаться весьма полезной. У человека с выраженным рахитом меньше шансов передать свои гены потомкам, чем у здорового. А рыжий цвет волос, сам по себе не являясь фактором естественного отбора, просто идет в сцепке с бледной кожей. Или же с каким-то другим важным геном, который пока не выявили исследователи.

Говорят, что рыжие люди — счастливые. Науке на этот счет ничего не известно. Но вот то, что обладателей огненной шевелюры поддерживает движущая сила эволюции, теперь является доказанным фактом. Остается только его объяснить.

