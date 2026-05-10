Все дело в бледной коже

Прежде считалось, что естественный отбор сильнее воздействовал на людей, занимающихся охотой и собирательством. Выживал и оставлял потомство сильнейший — тот, кто был способен добыть пищу себе и своей семье. А 10−12 тысяч лет назад начался переход к земледелию и животноводству. Сельское хозяйство намного производительней — и слабые члены первобытного общества получили излишки пищи, а с ними — и шанс на выживание.
Но гарвардские исследователи выяснили, что эволюционная теория Дарвина по-прежнему актуальна. Причем естественный отбор даже усилился. Если у охотников и собирателей под его воздействием изменился 21 ген, то в течение последних 10 тысяч лет — 479! Только полезными стали другие признаки. В условиях скученности населения, при постоянном контакте с животными и частом употреблении молока лучше выживали люди с врожденной невосприимчивостью к инфекциям и способностью переваривать молочный сахар лактозу. Но было обнаружено и кое-что неожиданное.
Например, что естественный отбор поддерживает рыжеволосых! Их по-прежнему сравнительно немного — всего 1−2 процента, но последние 4 тысячи лет этот показатель неуклонно растет.
В чем же конкурентное биологическое преимущество рыжих? Для ученых это пока загадка.
Согласно одной из теорий, дело в бледной пигментации кожи. В ней под воздействием солнечных лучей вырабатывается больше жизненно важного витамина D, отвечающего, помимо прочего, за крепость костей и силу иммунитета. В северных широтах, где зимой солнце показывается редко, эта особенность может оказаться весьма полезной. У человека с выраженным рахитом меньше шансов передать свои гены потомкам, чем у здорового. А рыжий цвет волос, сам по себе не являясь фактором естественного отбора, просто идет в сцепке с бледной кожей. Или же с каким-то другим важным геном, который пока не выявили исследователи.
Говорят, что рыжие люди — счастливые. Науке на этот счет ничего не известно. Но вот то, что обладателей огненной шевелюры поддерживает движущая сила эволюции, теперь является доказанным фактом. Остается только его объяснить.