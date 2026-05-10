В Хабаровске наградили лучших связистов и радийщиков

История радиовещания в Хабаровском крае началась еще в 1927 году. Сегодня в регионе работает более двадцати теле- и радиоканалов. С этого года стартовала масштабная модернизация региональной сети радиовещания, рассчитанная до конца 2027 года: будет запущено 55 новых передатчиков, вещание переведут в FM-диапазон и сделают круглосуточным. Ожидается, что в итоге стереовещанием станции будет охвачено 97,3 процента населения края.