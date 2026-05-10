В Хабаровске наградили лучших связистов и радийщиков

в День радио, в Доме приемов правительства Хабаровского края чествовали тех, кто обеспечивает регион связью, телевидением и радиовещанием. Торжественное мероприятие собрало сотрудников отрасли, которая продолжает развиваться в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
От имени губернатора края Дмитрия Демешина специалистов поздравила заместитель председателя правительства по экономическим вопросам Мария Авилова. Почетного звания «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций», почетных грамот и благодарностей главы региона были удостоены 19 лучших работников отрасли.
История радиовещания в Хабаровском крае началась еще в 1927 году. Сегодня в регионе работает более двадцати теле- и радиоканалов. С этого года стартовала масштабная модернизация региональной сети радиовещания, рассчитанная до конца 2027 года: будет запущено 55 новых передатчиков, вещание переведут в FM-диапазон и сделают круглосуточным. Ожидается, что в итоге стереовещанием станции будет охвачено 97,3 процента населения края.
«День радио объединяет всех тех, кто работает на благо наших жителей, доносит достоверную информацию, позволяет быть ближе к родным людям. В Хабаровском крае с нашими поистине бескрайними просторами развитие телеком-услуг — это настоящий вызов, и мы с вами с ним справляемся», — подчеркнула Мария Авилова.
Сейчас доступ в интернет обеспечен жителям 320 населенных пунктов края. В прошлом году мобильный интернет пришел еще в 12 населенных пунктов, и эта работа продолжается. По поручению Дмитрия Демешина уже разработана «дорожная карта» дальнейшего развития телекоммуникационных услуг на территории региона.