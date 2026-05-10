В самолете Волгоград-Санкт-Петербург провели акцию «Бессмертный полк»

Необычная акция прошла накануне, в День Победы, на борту самолета, который следовал из Волгограда в Санкт-Петербург. Рейс FV6117/6118 авиакомпании «Россия» вылетел в северную столицу в 13−02 ч. А его пассажирам было предложено в память об участниках Великой Отечественной войны оформить фотографию родственника, принимавшего участие в войне, в специальную рамку на официальном сайте движения «Бессмертный полк» и взять портрет с собой.