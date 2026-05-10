Не поворачивайтесь спиной: эксперт объяснил, что делать при встрече с бобром

Бобр может атаковать человека, если почувствует угрозу рядом с норой, плотиной или детёнышами. Об этом, ссылаясь на польского зоолога и зоопсихолога Веронику Нарбут, пишет РИА Новости в воскресенье, 10 мая.
Перед возможной атакой бобр обычно подаёт предупреждающие сигналы. Животное может шипеть, бить хвостом по воде или вести себя беспокойно, поэтому при встрече с ним нельзя подходить ближе и пытаться вмешиваться в его действия.
Человек должен немедленно отступать. Нужно постепенно отходить назад, но не поворачиваться резко спиной и не убегать", — заявила специалист.
Напасть первым бобр может в критической для себя ситуации, подчеркнула Нарбут. Это возможно, если человек приблизился к норе или плотине, а также если животное ранено, больно или рядом находятся детёныши.
По словам зоолога, после укуса животного нужно сразу обратиться за медицинской помощью, даже если рана кажется незначительной: «Существует риск занесения инфекции, заражения бешенством, может понадобиться срочная вакцинация или прививка от столбняка».
Власти Озёрского района заявили, что некоторые территории этой весной подтопило из-за заболоченного канала и бобровых плотин. Дренажная система, на которую жалуются местные жители, тоже оказалась не в порядке.