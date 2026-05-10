В России посчитали деньги, которые их туристы потратили на майских в Беларуси

Ассоциация туроператоров России посчитала расходы российских туристов в Беларуси на майских праздниках 2026.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация туроператоров России отметила, что в 2026 году Беларусь впервые вошла в топ-10 популярных направлений мая для отдыха россиян.

Средний чек тура с перелетом составил 75 850 российских рублей, что примерно 2860 белорусских рублей. Средняя длительность поездки в Беларусь — 3 ночи.

Половина туристов едут парами, одиночек около 18%, семей с одним ребенком — около 15%. Чаще всего туристы резервировали для отдыха отели 4* (64,7%), реже 3* — 17,7%.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал Парад Победы в Москве на Красной Площади 9 Мая, где присутствовал: «Я переживал, думал, как получится».

А между тем, МИД Беларуси заявил о готовности к возобновлению диалога с ЕС.

Мы писали, что список вопросов и проблем, которые можно решить через «одно окно», увеличен в Беларуси.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
