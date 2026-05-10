В России посчитали деньги, которые их туристы потратили на майских в Беларуси

Ассоциация туроператоров России отметила, что в 2026 году Беларусь впервые вошла в топ-10 популярных направлений мая для отдыха россиян.
Средний чек тура с перелетом составил 75 850 российских рублей, что примерно 2860 белорусских рублей. Средняя длительность поездки в Беларусь — 3 ночи.
Половина туристов едут парами, одиночек около 18%, семей с одним ребенком — около 15%. Чаще всего туристы резервировали для отдыха отели 4* (64,7%), реже 3* — 17,7%.
