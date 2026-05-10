Похороны в Омской области оказались самыми дорогими в Сибири

Омская область заняла первое место среди регионов Сибири по средней стоимости похорон. По данным телеграм-канала «Похоронный траст», который ссылается на статистику Росстата, в 2025 году ритуальные услуги в регионе обходились в среднем в 116,7 тысячи рублей.
Для сравнения, средняя стоимость похорон по Сибирскому федеральному округу составила около 59,7 тысячи рублей — почти в два раза меньше, чем в Омской области. Средний показатель по России также оказался ниже — около 79,5 тысячи рублей.
На втором месте в Сибири оказалась Кемеровская область, где средняя стоимость похорон составила 71,2 тысячи рублей. Третью строчку занял Алтайский край — 63,7 тысячи рублей.
В соседних регионах расходы оказались ниже. В Новосибирской области похороны в среднем стоили 51,7 тысячи рублей, в Красноярском крае — 42,9 тысячи рублей. Самые низкие показатели среди сибирских регионов зафиксированы в Республике Алтай — 21,6 тысячи рублей, Хакасии — 25,3 тысячи рублей и Тыве — 32,1 тысячи рублей.
Годом ранее Омская область также лидировала в Сибири по стоимости похорон. Тогда средний показатель составлял 84,8 тысячи рублей. Таким образом, за год цена выросла более чем на 37%.