В Комсомольске-на-Амуре высадят сто деревьев в память о погибших в ВОВ

В Силинском парке Комсомольска-на-Амуре сегодня, 10 мая, развернется масштабная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Участники высадят около ста саженцев лиственницы, ели, пихты и кедра, и каждое дерево станет живым памятником одному из защитников Отечества, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Сбор назначен на 11:30, старт — ровно в полдень.
Организатором акции выступил филиал «Гурское лесничество» КГКУ «Комсомольское лесничество», подведомственный краевому министерству лесного хозяйства. Проект реализуется при поддержке президентского национального проекта «Экологическое благополучие» и движения «Волонтеры Победы». Сама акция — ежегодная и по-настоящему народная: по всей стране планируется высадить более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.
«Сад памяти» — это не просто озеленение города, это живой памятник нашей истории", — подчеркнули в министерстве туризма края, отметив, что выбор площадки для акции далеко не случаен. Силинский парк уже двадцать лет остается ключевым объектом культурного досуга и точкой притяжения для гостей со всего региона.
Основатель и генеральный директор парка Рустам Абдулин напомнил, что в этом году акция приобретает особое звучание. «На протяжении всей своей истории Силинский парк выполняет важную социальную миссию, выступая центром единения народов. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, проведение подобных патриотических акций в парке приобретает особую значимость», — сказал он.
Силинский парк давно стал площадкой, где национальные праздники вроде Сабантуя и гастрономический фестиваль «Фиш-АМУР-Фест» собирают гостей со всего Дальнего Востока. И сегодня к этим событиям добавится еще одно — сто молодых деревьев, которые будут расти вместе с городом и напоминать о тех, благодаря кому все это стало возможным.