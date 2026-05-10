Концерт «Военные песни у кремля» стал кульминацией празднования 9 Мая

Концерт «Военные песни у кремля» стал финальной точкой празднования 9 Мая в Парке Победы. По традиции в этот вечер на сцену вышли как профессиональные исполнители, так и народные певцы. Многие из зрителей приехали специально к концерту — у входа в парк выстроилась огромная очередь.
В этом году концерт, созданный Екатериной Чудаковой в 2019 году, прошёл в седьмой раз, а провели его популярные нижегородские ведущие Татьяна Печерская и Антон Киселёв. Участники проекта исполнили восемь песен, и каждая из них стала мини-спектаклем и загадкой, которую перед исполнением под хитрые вопросы ведущих отгадывали зрители.
Мгновенно покорил всех собравшихся в парке виртуоз — баянист Алексей Пушкарёв, словно сошедший с кадров военного фильма. Вместе с ним песню «Смуглянка» исполнила блогер Юлия Скугаревская, неузнаваемая в эффектно народном костюме. Такой Юлию ещё точно никто не видел. Вместе с их дуэтом выступил вокальный ансамбль «Русский жемчуг». А у сцены под задорную музыку танцевали «Волонтёры Победы».
Под песню «Пора в путь — дорогу», которую исполнили актёр театра «Комедiя» Алексей Капралов, начальник управления молодёжной политики и воспитательной деятельности ПИМУ Анастасия Прохорова и ведущий Александр Николаев, танцевала уже вся площадь. А зрители радовались, что на этот раз слова песни про дождливый вечер не стали декорацией к спектаклю — погода впервые за несколько лет радовала участников концерта теплом.
Пронзительной и берущей за душу стала песня «Жди меня, и я вернусь». Её исполнил солист Нижегородского камерного музыкального театра Руслан Юськаев и студентка Нижегородской консерватории Полина Симановская. Нежная история любви и верности до слёз тронула зрителей. А для исполнения песни «Синий платочек» им раздали голубые платочки и поклонники концерта размахивали им в такт песни, что исполнила арт-директор «Нетеатра», актриса и певица Ирина Сулима, менеджер проектов департамента развития креативных индустрий АНО «Центр 800» Надежда Киселёва и арт-хор «Голоса».
Зрители подпевали песне «В землянке», утирали слёзы под песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Её исполнили директор природно-культурного центра «Артёмовские луга» Алексей Гроза, директор «Галереи имён» Алексей Иванов, ветеран боевых действий Игорь Дубровин и преподаватель Дзержинского технического колледжа Виктор Деринов. Вышла в этот вечер на сцену и газета «Нижегородская правда» — декорациями к знаменитой «Песне военных корреспондентов» стали баннеры с напечатанными на них страницами полос газеты «Горьковская коммуна» (именно под таким названием «Нижегородская правда» выходила в годы войны), повествующие о событиях с 1941 по 1945 годы. Песню исполнили директор «Радио Рандеву», депутат Гордумы Руслан Станчев, артист театра «Комедiя», преподаватель вокала Александр Климов, режиссёр массовых мероприятий и публичных выступлений Мария Мельникова, радиоведущий Андрей Топчий, студентка ННГУ имени Лобачевского Анастасия Кашина и ученица гимназии № 13 Софья Косточкина.
А потом по сцене закружились в танце участники номера «Майский вальс». Его исполнили известный нижегородский ведущий Пётр Лапин, бухгалтер Ирина Сидорова, педагог-организатор Павловского автомеханического техникума Никита Данилов и преподаватель вокала Мария Сдобнова. Их номер стал одним из самых завораживающих в концерте. Певцы в белых парадных кителях превратились в бравых военных моряков, а девушки в трогательных платьицах были точь в точь такими, какими мы видим их современниц на страницах газет военного времени.
По традиции завершился концерт песней «День Победы». Её исполнили все участники проекта, а подпевали и аплодировали им зрители.