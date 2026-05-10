Концерт «Военные песни у кремля» стал кульминацией празднования 9 Мая

Зрители подпевали песне «В землянке», утирали слёзы под песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Её исполнили директор природно-культурного центра «Артёмовские луга» Алексей Гроза, директор «Галереи имён» Алексей Иванов, ветеран боевых действий Игорь Дубровин и преподаватель Дзержинского технического колледжа Виктор Деринов. Вышла в этот вечер на сцену и газета «Нижегородская правда» — декорациями к знаменитой «Песне военных корреспондентов» стали баннеры с напечатанными на них страницами полос газеты «Горьковская коммуна» (именно под таким названием «Нижегородская правда» выходила в годы войны), повествующие о событиях с 1941 по 1945 годы. Песню исполнили директор «Радио Рандеву», депутат Гордумы Руслан Станчев, артист театра «Комедiя», преподаватель вокала Александр Климов, режиссёр массовых мероприятий и публичных выступлений Мария Мельникова, радиоведущий Андрей Топчий, студентка ННГУ имени Лобачевского Анастасия Кашина и ученица гимназии № 13 Софья Косточкина.