В Красноярском крае пройдут акции, посвященные Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

12 мая в Красноярском крае стартует акция «Помним тех, кого нет: заботимся о тех, кто рядом — пройди тест». Каждый год в третье воскресенье мая проходит Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. В этот день миллионы людей по всему миру вспоминают тех, кто стал жертвой этой болезни, выражают солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, и подтверждают свою решимость продолжать борьбу с эпидемией. В 2026 году этот день выпадает на 17 мая. Накануне в Красноярском крае пройдет акция, которая позволит каждому выявить свой ВИЧ-статус. В 2025 году эпидемия ВИЧ охватила 37 муниципалитетов края. Было зарегистрировано 1365 новых случаев ВИЧ-инфекции, что составляет 50,6 случаев на 100 тысяч населения. Это на 13,1% меньше, чем в 2024 году. Однако в 13 муниципальных округах уровень заболеваемости превышает средний по краю. Это Большемуртинско-Сухобузимский, Балахтинско-Новоселовский, Ачинский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Енисейский, Минусинский, Курагинский, Рыбинский, Шушенский, Мотыгинский, Ермаковский, Абанский муниципальные округа; город Норильск. Среди новых случаев заражения в Красноярском крае: 87,9% — гетеросексуальные контакты. 2,1% — гомосексуальные контакты. 9,4% — употребление наркотиков с использованием нестерильного инструментария. 0,6% — вертикальная передача от матери к ребенку. Среди зараженных: 54% — мужчины. 8,9% — молодые люди (15−29 лет). 69,5% — люди в возрасте 30−49 лет. 21,0% — старше 50 лет. При этом 76,1% зараженных женщин находятся в репродуктивном возрасте. В 2025 году было зарегистрировано 260 родов у ВИЧ-инфицированных женщин, и только у 2 детей подтвердился диагноз ВИЧ. Уровень передачи снизился до 0,8%. Основные причины передачи — отказ от химиопрофилактики и позднее выявление инфекции. По данным на 20 февраля 2025 года в крае умерло 858 человек с ВИЧ, из них 164 — непосредственно от ВИЧ-инфекции. Смертность составила 6,1 случая на 100 тысяч населения, что на 28,2% ниже, чем в прошлом году. Как отмечают специалисты, повышение информированности о ВИЧ, ранняя диагностика и профилактические меры — ключевые в борьбе с эпидемией. Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции в России до 2030 года подчеркивает важность просветительской работы. В течение недели в Красноярске будут проводиться акции, на которые может прийти любой желающий и сдать экспресс-тест на ВИЧ, получить консультацию специалиста Краевого Центра СПИД. Так, в рамках акции «Помним тех, кого нет: заботимся о тех, кто рядом — пройди тест» 12, 13 и 14 мая можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию: — 12 мая с 12:00 до 15:00 на Театральной площади; — 13 мая с 12:00 до 15:00 на Предмостной площади; — 13 мая с 19:30 до 21:00 на проспекте Мира, 7A; — 14 мая с 10:00 до 14:00 в п. Балахта. Также жителям Красноярского края доступно бесплатное анонимное тестирование для выявления ВИЧ-инфекции в КГАУЗ Краевой Центр СПИД с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 45 строение 1 и в поликлиниках по месту жительства.