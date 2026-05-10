С 10 мая над Астаной будут летать истребители, предупреждает Минобороны Казахстана

Плановые мероприятия Сил воздушной обороны ВС республики пройдут 15 мая, при этом, жители столицы уже с 10 мая смогут увидеть тренировочные полеты авиации.
«Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета», — отметили в ведомстве.
Все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения, подчеркнули в Минобороны. А использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.