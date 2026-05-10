В Рязанской области бухгалтеры МСП повысили квалификацию

Программа повышения квалификации для бухгалтеров малого и среднего бизнеса прошла в Рязанской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Обучение было направлено на обновление профессиональных знаний специалистов и помогает уверенно работать в условиях актуализированного законодательства. В ходе первого модуля участники изучили современные требования к ведению бухгалтерского учета: от формирования учетной политики до работы с первичной документацией и применения упрощенных систем.
Второй модуль был посвящен вопросам бухгалтерской отчетности. Слушатели ознакомились с действующими федеральными стандартами и на практических примерах освоили подготовку отчетности для малого бизнеса. Третий модуль охватил налоговую тематику. Участники разобрали ключевые изменения, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы и специальные налоговые режимы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.