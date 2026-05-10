Приём пациентов с инфарктами возобновила крупная нижегородская больница

В клинике после ремонта запустили ангиограф.

Городская клиническая больница № 13 в Нижнем Новгороде снова принимает пациентов с инфарктами и инсультами. Это стало возможным после того, как в клинике после ремонта вновь начал работать ангиограф. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Первого пациента врачи прооперировали 9 мая. У жителя Сормовского района развивался инфаркт. После стентирования состояние мужчины стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

При помощи ангиографа врачи могут не только ставить стенты, чтобы восстанавливать кровоток при инфарктах, но и удалять тромбы.

Ранее на ремонт дорогостоящего ангиографа из бюджета Нижегородской области было направлено 35,6 млн рублей.

Напомним, определен генподрядчик строительства нижегородского онкоцентра.