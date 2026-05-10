Приём пациентов с инфарктами возобновила крупная нижегородская больница

Городская клиническая больница № 13 в Нижнем Новгороде снова принимает пациентов с инфарктами и инсультами. Это стало возможным после того, как в клинике после ремонта вновь начал работать ангиограф. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.