3 ДТП и 5 пострадавших в Хабаровском крае 9 мая

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, 9 мая 2026 года на территории Хабаровского края произошло три дорожно транспортных происшествия. В результате ДТП пострадали пять человек: четыре из них получили травмы в двух столкновениях транспортных средств, ещё один случай связан с опрокидыванием автомобиля. Всего зафиксировано 443 нарушения ПДД. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Среди наиболее распространённых нарушений — управление транспортными средствами в состоянии опьянения: таких случаев выявлено 20, из них семь — в Хабаровске. Четырнадцать водителей не предоставили преимущество пешеходам на переходах (шесть нарушений — в краевой столице). Шесть пешеходов нарушили правила перехода проезжей части.
Также сотрудники ГИБДД выявили 32 водителя без права управления или лишённых такого права, из которых 16 — в Хабаровске. Все нарушения зафиксированы в рамках действующего законодательства (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ, ст. 12.18 КоАП РФ, ст. 12.29 КоАП РФ, ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ).
