Новые проезды для спецтехники появятся на пляжах Анапы

На пляжах Анапы создадут еще четыре специализированных проезда, предназначенные для использования служебной техники. Как сообщили в мэрии, эти временные дороги будут использовать для доставки и равномерного распределения нового слоя песка на ближайшем 350-метровом участке побережья.
«Граждан, проживающих и отдыхающих на курорте, убедительно просят по возможности избегать пребывания в указанных зонах. Это необходимо для обеспечения безопасности и беспрепятственного выполнения работ спецтехникой», — уточнили в пресс-службе администрации Анапы.
Временные дороги появятся на улицах Тополиной и Джеметинской, вблизи водотока Можепсин, а также около территории пансионата «Одиссей».