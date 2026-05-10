Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Симптомы инфаркта изменились». Белорусский кардиолог сказал, как понять, что болит именно сердце и не пропустить начало инфаркта

Белорусский кардиолог сказал, что симптомы инфаркта в последнее время изменились.

Источник: Комсомольская правда

О том, что симптомы инфаркта миокарда в последнее время изменились, и это не только боль, в интервью порталу 24health.by сказал директор РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Минздрава Беларуси Андрей Пристром.

«Среди симптомов может быть одышка или нарушения ритма, другие признаки патологии», — подчеркнул кардиолог.

Андрей Пристром подчеркнул, что у части пациентов инфаркт миокарда может протекать вообще без явных признаков.

По словам кардиолога, стоит к себе прислушиваться и, если появляются какие-то симптомы или признаки, которых раньше не было, на это обязательно обращать внимание.

В свою очередь замдиректора РНПЦ «Кардиология» Наталья Побиванцева добавила, что есть категория людей, у которых снижен болевой порог. Именно у них инфаркт либо другие острые состояния могут проходить бессимптомно. Как правило, это пациенты с сахарным диабетом, люди 70+, а также те, кто злоупотребляет алкоголем или другими психоактивными веществами.

Кстати, кардиолог назвал главную опасность большой разницы между верхним и нижним давлением.

А еще белорусский врач назвала распространенные ошибки дачников, которые ведут к радикулиту, вывихам и другим болезням.

Мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за бесплатных пакетов в магазине.