«Симптомы инфаркта изменились». Белорусский кардиолог сказал, как понять, что болит именно сердце и не пропустить начало инфаркта

О том, что симптомы инфаркта миокарда в последнее время изменились, и это не только боль, в интервью порталу 24health.by сказал директор РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Минздрава Беларуси Андрей Пристром.
«Среди симптомов может быть одышка или нарушения ритма, другие признаки патологии», — подчеркнул кардиолог.
Андрей Пристром подчеркнул, что у части пациентов инфаркт миокарда может протекать вообще без явных признаков.
По словам кардиолога, стоит к себе прислушиваться и, если появляются какие-то симптомы или признаки, которых раньше не было, на это обязательно обращать внимание.
В свою очередь замдиректора РНПЦ «Кардиология» Наталья Побиванцева добавила, что есть категория людей, у которых снижен болевой порог. Именно у них инфаркт либо другие острые состояния могут проходить бессимптомно. Как правило, это пациенты с сахарным диабетом, люди 70+, а также те, кто злоупотребляет алкоголем или другими психоактивными веществами.
