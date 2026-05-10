Служба соцтакси Волгоградской области совершила 800 выездов

С начала 2026 года региональная служба соцтакси совершила более 800 поездок, помогая жителям добраться до социально значимых объектов. По информации облкомсоцзащиты, автомобили службы оборудованы спецподъемниками для инвалидных колясок. Внутри предусмотрено место для сопровождающего лица. Водители оказывают помощь пассажирам при посадке и высадке. Для заказа достаточно обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства с указанием желаемой даты и времени подачи машины.