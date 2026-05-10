Два ребёнка пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

9 мая в Нижнем Новгороде произошло сразу две аварии с участием 16-летних подростков. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
На проспекте Ленина на повороте на улицу Переходника в сторону станции метро «Пролетарская» 36-летняя женщина на кроссовере сбила подростка. Он переезжал дорогу на электросамокате. Правил не нарушал, ехал по «зебре». Ребёнок травмировался. Его увезли с места ДТП в детскую городскую больницу.
Следующая авария с участием подростка произошла 9 мая в Нижнем Новгороде рядом с домом № 1 по улице Чехова. 16-летний подросток на электропитбайке выезжал из дворов и врезался в прямо едущий автомобиль «Рено». Парень тоже получил травмы и был госпитализирован.
