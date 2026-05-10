Два ребёнка пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

На проспекте Ленина на повороте на улицу Переходника в сторону станции метро «Пролетарская» 36-летняя женщина на кроссовере сбила подростка. Он переезжал дорогу на электросамокате. Правил не нарушал, ехал по «зебре». Ребёнок травмировался. Его увезли с места ДТП в детскую городскую больницу.