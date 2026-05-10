У проекта пермского крематория появился новый соинициатор

Региональный совет по предпринимательству утвердил корректировку показателей приоритетного инвестиционного проекта «Строительство крематория на кладбище Северное в г. Перми». Его по-прежнему планируется реализовать в период 2024—2029 годов. Но объем инвестиций незначительно вырос с 358 до 377 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. В его рамках будет построено 4 печи. Первый этап — две печи, рассчитанные на 7500 кремаций в год.