Из России выдворят 33 человек, незаконно пребывавших в Красноярском крае

Как сообщили в МВД, за три дня проведения оперативно-профилактических мероприятий специалисты также выявили и пресекли 206 административных правонарушений в сфере миграции. Для 45 лиц, нарушивших миграционные правила, сокращены сроки временного пребывания. Вынесено 120 решений о неразрешении въезда в Россию. По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт иностранцев возбуждено 11 уголовных дел.