Нерестовая кампания белуги стартовала в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Сотрудники Центра аквакультуры провели большую научную работу по формированию оптимальных пар скрещивания на основе генетических характеристик.
«Всего в нерестовой кампании 2026 года будет использовано 25 самок белуги средней массой 77 кг, из них четыре являются повторно нерестующими», — сказано в сообщении.
После завершения кампании специалисты вновь проведут исследования, чтобы оценить качество полученной молоди, планируемой к выпуску в естественные водоёмы. Это нужно для поддержания численности вида.