Свердловские энергетики восстановили электроснабжение после непогоды

Энергетики компании «Россети Урал» восстановили электроснабжение в Свердловской области после аварий, вызванных непогодой 9 мая. Накануне шквалистый ветер, мокрый снег и падение деревьев привели к нарушениям в работе сетей более чем в 20 муниципалитетах региона.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Для ликвидации последствий была усилена группировка специалистов, привлечены дополнительные силы и спецтехника. В общей сложности в восстановительных работах участвовали свыше 60 бригад, около 200 сотрудников и почти 80 единиц техники.

К 04:00 основные работы по восстановлению были завершены. В настоящее время специалисты продолжают обрабатывать точечные заявки от потребителей, у которых до сих пор отсутствует электричество.

«Энергетики продолжают мониторинг ситуации в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае», — сообщили в пресс-службе компании «Россети Урала».

Напомним, на 10 мая МЧС также выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с. Спасатели просят жителей быть аккуратнее с огнем — в Бисерти произошел крупный пожар, и из-за сильного ветра есть угроза распространения огня.

