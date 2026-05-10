Жителей крымского поселка предупредили о временной непригодности воды

Напомним, почти все крымские водохранилища наполнились за зимний период на 100%. Немного отстает Изобильненское водохранилище в Алуште — оно пока наполнено выше 50%. Но этот показатель лучше, чем год назад в этот же период. Осадки в горах обеспечили наполнение водохранилища в Белогорском районе. Кроме того, путем сброса воды через Биюк-Карасу наполнились водохранилища Керченского полуострова. Подробнее можно прочитать здесь.