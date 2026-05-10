Бутягин: нарушение связей с иностранными учеными не остановит российскую науку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Российскую науку не остановит нарушение связей с иностранными учеными, но это осложнит работу с литературой и обменом информацией. Таким мнением в интервью ТАСС поделился российский археолог, ученый секретарь археологической комиссии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, который около пяти месяцев провел в польской тюрьме.
«Всегда мы взаимодействовали хорошо, то есть по дружбе. Конечно, сложнее получать информацию, сложнее получать литературу. То есть мир науки, где нет секретной части, каких-то военных разработок и так далее, то есть гуманитарные науки, чем теснее связаны, тем лучше. Случившееся со мной, конечно, очень плохо повлияло, теперь все будут бояться, многие не захотят сотрудничать и ничего хорошего в этом в глобальном отношении не будет. Но мы, конечно, можем заниматься русской наукой, которая имеет большие традиции. Мы справляемся и сами, но только не так ярко и потратим больше времени», — отметил Бутягин.
Он считает, что в любой науке взаимодействие с иностранными коллегами желательно, но не обязательно. «Наша научная методика от этого не изменится, наши выводы не станут более шаткими. Просто придется потрудиться, более сложно доставая литературу и получая информацию», — пояснил ученый.
Он признал, что по его специализации есть потребность в доступе к иностранным исследованиям, но и в сложившейся ситуации работать возможно. «К сожалению, античный мир был у нас только своей небольшой частью, и все равно мы не можем проводить изучение без информации, которая была добыта в Средиземноморье. Но кто-то из ученых готов сотрудничать и сейчас. Хотя, конечно, традиции изучения Северо- Причерноморской Античности у нас большие. Тут мы можем и сами довольно бодро работать, поэтому я не думаю, что в науке как таковой что-то изменится и сыграет то, что наша наука откатится назад. Нет, конечно», — уверен Бутягин.